Complimenti a Conte, ma quest’Europa (e quest’Italia) vanno ripensate da cima a fondo (Di venerdì 24 luglio 2020) Innanzitutto è d’obbligo tributare doverosi Complimenti a Giuseppe Conte che ha dimostrato, nell’arduo e complesso negoziato europeo sul Recovery Fund, doti di caparbietà e intelligenza davvero non comuni nella nostra mediamente pessima classe politica. Il risultato ottenuto non è significativo solo dal punto di vista degli interessi italiani, ma anche come passo avanti verso una concezione più solidale dell’Unione europea nel suo insieme, marcando, come ha osservato Luciana Castellina, un significativo smarcamento dalle logiche demenziali seguite finora. Tornando per un attimo alla dimensione nazionale del dibattito, il fatto che le destre, sia nella versione grezza salviniana che in quella apparentemente più raffinata confindustriale, rosichino senza vergogna è motivo indubbiamente di ... Leggi su ilfattoquotidiano

