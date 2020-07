Brescia-Parma, D’Aversa: “Salvezza raggiunta tra mille difficoltà, è una vigilia diversa” (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto D'Aversa alla vigilia della sfida tra il suo Parma e il Brescia.Il tecnico del club ducale ha ritrovato la vittoria e la conseguente salvezza matematica sconfiggendo per 2-1 il Napoli di Rino Gattuso. Le parole rilasciate in conferenza stampa dell'allenatore gialloblu."È una vigilia diversa per l’aspetto mentale, perché veniamo da una vittoria e quando ci sono dei risultati positivi l’aspetto mentale è totalmente diverso. Questo comunque non deve togliere nulla su come noi dobbiamo andare ad affrontare la partita di domani perché è vero che abbiamo ottenuto il risultato ma è anche vero che in queste ultime partite, iniziando dalla sfida di domani, dobbiamo cercare di recuperare quello che si è perso in questi giorni. L’obiettivo è stato ... Leggi su mediagol

