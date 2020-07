Bologna, sirene cinesi per Santander (Di venerdì 24 luglio 2020) Bologna - Il diktat di Joey Saputo non è "il Bologna può comprare solo in base a ciò che ricava dalle cessioni" , no, non siamo tornati a quei tempi non lontani, ma è evidente come Walter Sabatini e ... Leggi su corrieredellosport

Detto che sia Godfred Donsah che Arturo Calabresi, a meno di cambiamenti di intenti da parte della società che non sono fino in fondo da escludere, finiranno sul mercato, un altro attuale rossoblù che ...

Sirene per Ranieri, il Cagliari si fa avanti. Tra tecnico e Doria la questione contratto

Genova – Il punto di partenza è che Claudio Ranieri ha mercato. Questa stagione sulla panchina della Sampdoria ha nuovamente creato degli interessi attorno al tecnico romano. Uno su tutti, quello del ...

