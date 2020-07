Zaniolo-Roma, scoppia la pace. E Fonseca lo coccola (Di giovedì 23 luglio 2020) La maglia blu sulle spalle, la corsa di forza e prepotenza partendo da metà campo, la voglia di arrivare in porta e spaccare il mondo: Nicolò Zaniolo, ieri, ha chiuso il cerchio. Perché l'azione con ... Leggi su gazzetta

OfficialASRoma : Triplice fischio! ?? Kalinic ?? Carles Perez ?? Kolarov ?? Bruno Peres ???? Zaniolo ?? FORZA ROMA! ???? #SPALRoma… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Infortunio per Under in allenamento Zaniolo rientra in extremis tra i convocati ? #SkySport… - andrea_pecchia : #Zaniolo-#ASRoma, scoppia la pace. E #Fonseca lo coccola: 'Ora meno pressione su di lui'. Ma la guerra esattamente… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo-#Roma, scoppia la pace. E #Fonseca lo coccola: 'Ora meno pressione su di lui' -