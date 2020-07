Via le statue dei sudisti dal Congresso (Di giovedì 23 luglio 2020) La Camera a maggioranza democratica ha votato per la loro rimozione: «Spazziamo via le ultime tracce della segregazione» Leggi su media.tio.ch

WASHINGTON - Sull'onda delle proteste contro il razzismo seguite alla morte di George Floyd, la Camera dei rappresentanti americana, a maggioranza democratica, ha votato a favore della rimozione dei m ...

Il politicamente corretto perché è sfuggito di mano

Caro Aldo, mi ha molto colpito la notizia che la squadra di football americano dei Washington Redskins sarà obbligata (dagli sponsor) a cambiare «nome di battaglia», perché «Pellerossa» sarebbe offens ...

