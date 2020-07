U.S. Città di Palermo, la nota ufficiale del TFN: rigettato il deferimento nei confronti di Zamparini (Di giovedì 23 luglio 2020) La decisione del Tribunale Federale Nazionale.La Procura Federale aveva deferito l'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo le indagini concernenti il fallimento dell'US Città di Palermo. Di seguito il comunicato ufficiale dal TFN.Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 luglio 2020, a seguito del deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25.06.2020 nei confronti dei sig.ri Zamparini Maurizio, Giordani Laura, Giammarva Giovanni, Bettini Andrea, De Angeli Daniela, Zamparini Silvana Rita, Facile Emanuele, Richardson Ian Clive, Treacy Micheal John, Albanese Alessandro, Tuttolomondo Walter, Coco Attilio, Macaione Vincenzo e Bergamo Roberto, il seguente DISPOSITIVO.Il ... Leggi su mediagol

