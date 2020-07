Stash rivela il sesso del figlio in arrivo nel modo più dolce del mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) A poche settimane dall’annuncio dell’attesa del primo figlio, Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte annunciano il sesso del primogenito, con un video commovente in cui il papà dedica la prima canzone alla vita che sta per nascere. Mashio o femmina? È presto detto, ed è stato detto in inglese, con una canzone dei Beatles che Antonio Fiordispino, in arte Stash, dedica alla piccola vita che la fidanzata Giulia aspetta. La canzone è And I Love Her, ed è chiaro alfine del video che è dedicata a qualcun che deve ancora arrivare, perché compare la scritta “And I (already) love her”, ovvero: “Ed io (già) la amo”. View this post on Instagram Sentito il finale? A post shared by THE KOLORS ... Leggi su thesocialpost

