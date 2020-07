Si laurea in ospedale per non lasciare sola la sorella 14enne, Adriana dottoressa con 110 e lode (Di giovedì 23 luglio 2020) Quindi, non potevo chiedere di meglio', spiega a Foggia Today. La ragazza sarebbe dovuta rientrare a Ceignola ma dei contrattempi hanno trattenuto lei e la sorella in ospedale a Milano mentre i ... Leggi su leggo

DANIELA74412685 : RT @PediatriaOggi: Foggia, Adriana si laurea dall'ospedale per assistere la sorella malata: «Lei mi ha dato la forza» ?? - mimmosid1 : RT @PediatriaOggi: Foggia, Adriana si laurea dall'ospedale per assistere la sorella malata: «Lei mi ha dato la forza» ?? - PediatriaOggi : Foggia, Adriana si laurea dall'ospedale per assistere la sorella malata: «Lei mi ha dato la forza» ?? - giulio_galli : RT @leggoit: Si laurea in ospedale per non lasciare sola la sorella 14enne, Adriana dottoressa con 110 e lode - tal_Marco : RT @leggoit: Si laurea in ospedale per non lasciare sola la sorella 14enne, Adriana dottoressa con 110 e lode -