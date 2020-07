Sere d’estate a Mortegliano (Di giovedì 23 luglio 2020) Ripartono le Sere d’estate a Mortegliano, all’insegna della buona musica di qualità. Ogni occasione diventa speciale, per la particolarità del luogo e per gli artisti ospitati. L’Amministrazione Comunale con il contributo della ProLoco, della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano e della Scuola di Musica Diocesana di Mortegliano ha programmato l’intrattenimento per i prossimi sabato sera, inizio concerti ore 20.30. Si comincia dal 25 luglio, a Chiasiellis in Piazza San Valentino, “Su la testa… per un pugno di note”, Intrattenimento musicale con la Filarmonica G. Verdi di Lavariano. Un chiaro messaggio di ripartenza dopo un periodo così particolare, per l’Italia intera e anche per la musica bandistica duramente colpita dalle restrizioni. La musica è ... Leggi su udine20

RomanoGrecoAut : RT @FELYRIZZI: Effetto sere d estate #buonaserata a voi tutti - CaronteT : RT @CecchiNatalia: La bellezza delle sere d'estate...la luce tiepida, l'aria calda, il canto delle cicale, i vestiti leggeri, il cielo colo… - fragolinarossa8 : RT @FELYRIZZI: Effetto sere d estate #buonaserata a voi tutti - Vale22046 : RT @FELYRIZZI: Effetto sere d estate #buonaserata a voi tutti - di_pixel : RT @FELYRIZZI: Effetto sere d estate #buonaserata a voi tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Sere d’estate Frosinone e Benevento, settant'anni di sfide ciociariaoggi.it