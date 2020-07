Roma: incendio in una discarica abusiva a Fiumicino (Di giovedì 23 luglio 2020) incendio in una discarica abusiva nella zona a ridosso del Passo della Sentinella, a Fiumicino, vicino l’argine del Tevere. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile di Fiumicino. Una colonna di fumo nero è visibile anche da grande distanza.L'articolo Roma: incendio in una discarica abusiva a Fiumicino Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

