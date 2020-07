Raul Jimenez Juventus, Paratici può sperare: spunta un alleato (Di giovedì 23 luglio 2020) Raul Jimenez Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un profilo utile per il mosaico tattico di Sarri. Paratici monitora costantemente la pista britannica e adesso nella trattativa spunta un alleato per addolcire l’accordo. Raul Jimenez Juve: l’alleato è CR7 Secondo le ultime voci di mercato oltre a Jorge Mendes sarebbe Cristiano Ronaldo l’alleato a sorpresa della Juve sull’affare Jimenez. La superstar lusitana non vedrebbe di malocchio un approdo del messicano alla Continassa. Leggi anche: Convocati Udinese ... Leggi su juvedipendenza

