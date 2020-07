Pugnala l’amante e prova a gettarla dal balcone, 45enne in carcere nel Casertano (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha provato in tutti i modi ad uccidere la donna con cui aveva da tempo una relazione “clandestina”, Pugnalandola più volte, tentando di strangolarla e di scaraventarla giù dal balcone; è la grave accusa a carico di un 45enne di Teano (Caserta), Peppino Licciardi, arrestato dalla Polizia di Stato su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; l’uomo, che si è barricato in casa durante le fasi dell’arresto, è finito in carcere per il reato di tentato omicidio pluriaggravato. I fatti sono avvenuti il 15 luglio scorso; quella sera i due si erano incontrati per una cena a casa della donna, residente in un comune del Casertano che gli inquirenti non hanno reso noto per ... Leggi su anteprima24

