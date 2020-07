Parco Archeologico di Pompei, aumenta il numero massimo dei visitatori (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Il Parco Archeologico di Pompei è tra le mete preferite dai turisti napoletani, campani, italiani e internazionali. Nel rispetto delle norme anti-covid, messe in atto per evitare il rischio di assembramenti e contagi, il Parco aveva ridimensionato il numero dei visitatori che però, ad oggi, aumenta. Infatti, la direzione del Parco Archeologico ha deciso di aumentare il numero massimo di persone per fascia oraria assicurando anche la riapertura della biglietteria di Porta Marina Superiore. Il biglietto di ingresso sarà comunque ancora disponibile online il cui acquisto garantirà priorità ... Leggi su anteprima24

virginiaraggi : Ieri sera abbiamo acceso le nuovi luci dell’Arco di Costantino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. Ab… - ObiettivoN : La direzione del parco archeologico di Pompei ha deciso di permettere l’entrata di più visitatori e apre la bigliet… - leliozeta : RT @virginiaraggi: Ieri sera abbiamo acceso le nuovi luci dell’Arco di Costantino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. Abbiamo… - lavocemanduria : LA VOCE a Parco Archeologico dei Messapi - franconemarisa : RT @SenatoStampa: La visita del @Pres_Casellati ieri al Parco Archeologico del Colosseo e alla #CuriaIulia, sede del #SenatoRomano, nelle i… -