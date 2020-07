“Nel calcio se sei onesto non duri a lungo”, Kroos dà ragione a Schürrle (Di giovedì 23 luglio 2020) Quando ha annunciato il suo pre-pensionamento André Schürrle l’hanno preso un po’ per pazzo: ma come, un campione del mondo che si ritira a soli 29 anni? La motivazione, poi: La vulnerabilità e la debolezza non sono mai ammesse. Ora non ho più bisogno di applausi. Di recente le ombre sono state più delle luci, ci ho pensato a lungo. Per la critica o sei un pazzo o sei un eroe, non ci sono vie di mezzo. Toni Kroos gli dà ragione. Le sue dichiarazioni – dice il centrocampista del Real Madrid nel podcast “Einfach mal Luppen” che gestisce insieme a suo fratello Felix. – “oggi sono assolutamente vere, per quanto riguarda il business” Per Kroos Schürrle “è davvero un personaggio di spicco. Mi è piaciuto molto giocare con lui e ... Leggi su ilnapolista

