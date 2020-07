Metro C, Pd Campidoglio: vicino a lavoratori di fronte indifferenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Ribadiamo la nostra vicinanza ai lavoratori di Metro C, che oggi hanno incontrato la Sindaca Raggi e l’assessore Calabrese, in occasione della visita odierna ai cantieri della fermata Colosseo. Da tempo chiedono un tavolo di confronto ufficiale con l’amministrazione, per avere certezze sul loro futuro e su quello della Metro. È tempo di dare loro risposte chiare e certe”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd Campidoglio. Leggi su romadailynews

