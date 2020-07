Lodi, Il Gigante inaugura la nuova insegna GiTre dedicata allo scenario Every Day Low Price (Di giovedì 23 luglio 2020) Lodi, Il Gigante inaugura la nuova insegna GiTre dedicata allo scenario Every Day Low Price Giovedì 23 luglio, a Lodi in Viale Milano 52, riaprirà le porte un supermercato che, dopo i difficili avvicendamenti legati alla precedente gestione, torna a vivere con la nuova insegna GiTre, inedito format nello scenario Every Day Low Price. Chiuso dal settembre 2018, in seguito all’uscita dell’azienda Superdì, il nuovo supermercato è uno spazio di 2.500 mq debitamente rinnovati nel quale riprenderanno a lavorare con contratto a tempo indeterminato tutti ... Leggi su tpi

retailfood : GiTre segna la rinascita del network ex-Superdì grazie a Il Gigante - bioccolo : RT @mausassi: Senza tessere le lodi del diradamento sociale, si può sommessamente osservare che se Milano ha così bisogno di baretti e pend… - mausassi : Senza tessere le lodi del diradamento sociale, si può sommessamente osservare che se Milano ha così bisogno di bare… -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi Gigante Lodi, Il Gigante inaugura la nuova insegna GiTre dedicata allo scenario Every Day Low Price TPI Lodi, Il Gigante inaugura la nuova insegna GiTre dedicata allo scenario Every Day Low Price

Giovedì 23 luglio, a Lodi in Viale Milano 52, riaprirà le porte un supermercato che, dopo i difficili avvicendamenti legati alla precedente gestione, torna a vivere con la nuova insegna GiTre, inedito ...

Nuovo supermercato in viale Milano, è il 24esimo punto vendita nella zona di Lodi

Un altro marchio della media distribuzione sbarca in città. Con l’insegna GiTre, domani mattina apre in viale Milano nei locali dell’ex Iperdì il 24esimo supermercato tra Lodi e dintorni, considerando ...

Giovedì 23 luglio, a Lodi in Viale Milano 52, riaprirà le porte un supermercato che, dopo i difficili avvicendamenti legati alla precedente gestione, torna a vivere con la nuova insegna GiTre, inedito ...Un altro marchio della media distribuzione sbarca in città. Con l’insegna GiTre, domani mattina apre in viale Milano nei locali dell’ex Iperdì il 24esimo supermercato tra Lodi e dintorni, considerando ...