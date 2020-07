La missione spaziale cinese Tianwen-1 è partita alla volta di Marte (Di giovedì 23 luglio 2020) (foto: Getty Images)Dopo Hope, la missione degli Emirati Arabi Uniti, è stata la volta di Tianwen-1. La missione spaziale cinese è partita alla volta di Marte alle 4:41 Gmt (le 6.41 italiane) del 23 luglio 2020 dalla base di Wenchang sull’isola di Hainan. Il lancio del razzo Long March 5 è avvenuto con successo e sotto gli occhi di folle di curiosi e appassionati. Tianwen-1 dovrebbe arrivare a destinazione nel febbraio 2021, posizionando in una sola volta un orbiter, un lander e un rover. Obiettivo, ovviamente, è svelare i misteri di Marte, dal suolo all’atmosfera fino alla ricerca di tracce di ... Leggi su wired

