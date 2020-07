Incendio Spinaceto, Bordoni: dov’è pianto anti roghi 2020? (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Incendi furori controllo, l’immobilismo della Raggi sta mettendo la citta’ in seria difficolta’. Spinaceto brucia e le fiamme lambiscono i palazzi. Avevamo gia’ fatto presente dopo il lockdown come il mancato sfalcio e manutenzione del verde carente di parchi e ville della Capitale rappresentavano tempo perso e una grave mancanza di attenzione, ma per cercare di rimediare il Campidoglio ha fatto la toppa peggio del buco: si e’ lavorato di fretta e a recupero solo nelle zone centrali di Roma dimenticando l’enorme quadrante, un tempo verde, che corre lungo tutto il raccordo tra la Pontina, la Cristoforo Colombo e l’Ostiense in direzione via del mare.” “Agire senza pianificare un piano anti-roghi 2020 ha portato alla situazione di oggi, prima le ... Leggi su romadailynews

