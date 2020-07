Immigrati, la Libia ne rimpatria un centinaio (Di giovedì 23 luglio 2020) "Un gruppo di 95 migranti è stato riportato a Khums in Libia, dalla Guardia costiera". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Oim, in Libia, aggiungendo che "lo staff ... Leggi su ilpopulista

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati Libia Migranti, riportato in Libia il gommone con il bimbo nato a bordo e altre 93 persone. Sei cadaveri a bordo la Repubblica Ondata di sbarchi, giunti centinaia di migranti

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, fra soccorsi realizzati nelle acque antistanti l’isola e approdi autonomi, sono giunte 15 imbarcazioni con 294 migranti. Sei gli sbarchi autonomi avvenuti a molo Fav ...

Lampedusa: sbarchi a raffica, oltre 550 in 24 ore, centro d'accoglienza sotto pressione

Sbarchi a ripetizione a Lampedusa. E' in forte difficoltà la gestione di soccorso, identificazione e smistamento dei migranti. La questione presta il fianco all'affondo di Salvini che è arrivato sull' ...

