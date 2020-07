Il Principio del Piacere, la serie thriller da stasera su Rai4 (Di giovedì 23 luglio 2020) Da stasera su Rai4, ogni giovedì alle 21.20, andrà in onda in prima visione assoluta la serie thriller, un avvincente racconto investigativo su una misteriosa catena di delitti... Da stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), ogni giovedì alle 21.20, andrà in onda in prima visione assoluta la serie thriller dal titolo Il Principio del Piacere - The Pleasure Principle", avvincente racconto investigativo su una misteriosa catena di delitti che unisce tre grandi città dell'Europa orientale. La storia parte dal ritrovamento del cadavere di una donna, mutilata dell'avambraccio sinistro, in una barca alla deriva lungo la costa di una spiaggia di Odessa. Contemporaneamente, a ... Leggi su movieplayer

