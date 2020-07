Il bambino non può aspettare, mamma partorisce in ambulanza (Di giovedì 23 luglio 2020) Piancastagnaio, Siena,, 23 luglio 2020 - Non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale e ha dato alla luce il proprio figlio in ambulanza grazie all'intervento dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : bambino non Il bambino non può aspettare, mamma partorisce in ambulanza LA NAZIONE Il poliziotto mette in salvo coraggiosamente un bambino dallo squalo

quella di questo poliziotto e di un bambino finito nel "mirino" di un temibile squalo. Il piccolo stava nuotando nelle acque di Cocoa Beach, in Florida, quando è stato prontamente messo in salvo ...

Cade in un pozzo di trenta metri Muore a 12 anni

Si chiamava Stefano Borghes, aveva 12 anni. È morto giocando, ieri mattina. È precipitato in un pozzo profondo trenta metri nel parco del Palazzo Coronini Cronberg nel centro di Gorizia, la sua città.

