Fonseca: «Nessun caso Zaniolo. È importante per la Roma» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto al termine del successo ottenuto contro la SPAL. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto al termine del successo ottenuto contro la SPAL. Ecco le sue dichiarazioni sul caso Zaniolo che ha tenuto banco in queste ultime ore: «Non c’è Nessun problema con Zaniolo, oggi è entrato bene. Ha fatto una giocata di talento, deve recuperare la condizione fisica, anche perché dopo sei mesi non è al meglio. È importante giocare questi minuti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

