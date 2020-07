Esiste una salsa in cucina magica per l’intestino: sapete qual è? (Di giovedì 23 luglio 2020) Forse non lo sapete, ma Esiste una salsa, comunemente usata in cucina, che possiede proprietà terapeutiche eccezionali per l’intestino. Si tratta del sugo di pomodoro, quel composto fluido ma denso, ottenuto per estrazione della polpa dal frutto intero. L’ingrediente fondamentale della dieta mediterranea rappresenta, secondo una recente ricerca scientifica, un vero e proprio elisir di lunga vita. Oltre a possedere un elevato valore nutrizionale, è in grado, infatti, di aumentare il potenziale probiotico di batteri ‘buoni’ come il Lactobacillus reuteri, ma ad una condizione… quale? Curiose? Esiste una salsa portentosa per l’intestino, quella di pomodoro, ma… I benefici del pomodoro sono noti da tempo: ... Leggi su pianetadonne.blog

M5S_Europa : All'#Italia viene assegnato il 28% delle risorse del #NextGenerationEU: è la dimostrazione che senza il nostro Paes… - FMCastaldo : Esiste, sul #MES, una gerarchia di fonti giuridiche. Se si fosse voluto si sarebbero potute modificare le clausole… - AMorelliMilano : Alla fine la famosa revoca dei grillini era una favoletta, non esiste! Ma mentre il governo va avanti a furia di li… - SVentidue : @f_smorgoni @perdutestrade No, serve a dire che il 'liberismo' OGGI è una stronzata che non esiste, e soprattutto a… - LED0MAS : gillian flynn che improvvisamente torna su twitter per promuovere i suoi progetti una cosa meravigliosa non potete… -

Ultime Notizie dalla rete : Esiste una Inquinamento e Covid-19: esiste una relazione? Cosa sappiamo finora Il Sole 24 ORE Progetti per il lungolago Stabilito il vincitore

Ventuno proposte, di cui diciotto ammesse: sono i progetti arrivati al Comune di Peschiera nell’ambito del concorso di idee per la riqualificazione dei tre tratti di lungolago del paese (Mazzini, Gari ...

Amiloidosi cardiaca da transtiretina: una patologia misconosciuta

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - cardiovascolare - segnala a: Un recente documento di consenso dell’American Heart Association (AHA) fa il punto sulla amiloidosi cardiaca da transtiretina, impor ...

Ventuno proposte, di cui diciotto ammesse: sono i progetti arrivati al Comune di Peschiera nell’ambito del concorso di idee per la riqualificazione dei tre tratti di lungolago del paese (Mazzini, Gari ...Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - cardiovascolare - segnala a: Un recente documento di consenso dell’American Heart Association (AHA) fa il punto sulla amiloidosi cardiaca da transtiretina, impor ...