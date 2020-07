Disastro Juventus: 18 punti persi in rimonta in Serie A (Di giovedì 23 luglio 2020) La Juventus ha perso 18 punti in rimonta nell’arco della Serie A 2019/20: non accadeva da nove stagioni Con la sconfitta in rimonta contro l’Udinese, la Juventus mette tristemente a referto il diciottesimo punto perso in situazioni di vantaggio. Un numero altissimo che nella Torino bianconera non si era mai visto nelle ultime nove stagioni di Serie A. 18 – La #Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato: record negativo per i bianconeri in Serie A nelle ultime nove stagioni. Distrazione.#UdineseJuventus pic.twitter.com/gz49Oh3HDk — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 23, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

