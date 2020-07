Destiny 2 si prepara ad arrivare su Xbox Game Pass assieme alla sua prossima espansione Oltre la Luce (Di giovedì 23 luglio 2020) Microsoft e Bungie si sono riuniti (solo per questa volta) per annunciare che Destiny 2 il 22 settembre arriverà all'interno dell'Xbox Game Pass. In questo modo il gioco sarà disponibile assieme alle espansioni.C'è di più: anche la prossima espansione, Oltre la Luce, sarà disponibile sempre all'interno di Xbox Game Pass il 10 novembre. Tuttavia, anche se le espansioni arriveranno nell'abbonamento di Microsoft, il Pass Stagionale sarà venduto separatamente.Si tratta quindi di una sorta di esclusiva per quanto riguarda i contenuti? Niente di tutto questo: come ha appunto affermato Bungie stessa, tutti i contenuti e gli eventi ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Destiny prepara Destiny 2: Oltre la Luce vedrà una nuova razza di nemici iCrewPlay.com Giorgio Vanni: le cinque migliori sigle italiane tra Pokémon, Naruto e Dragon Ball

Nella notizia sulle 10 migliori sigle italiane di sabato 18 luglio avevamo esplorato il mondo delle canzoni italiane preparate degli anime ma avevamo escluso dall'elenco il noto Giorgio Vanni. Infatti ...

Nella notizia sulle 10 migliori sigle italiane di sabato 18 luglio avevamo esplorato il mondo delle canzoni italiane preparate degli anime ma avevamo escluso dall'elenco il noto Giorgio Vanni. Infatti ...