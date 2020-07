CDP, accordo con Iccrea Banca per sostegno imprese (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Promuovere iniziative congiunte finalizzate a sostenere le imprese italiane: con questo obiettivo è stato sottoscritto nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, il Protocollo d’Intesa tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L’iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del Piano industriale 2019-2021 di CDP che prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema Bancario, specifiche azioni di supporto alle imprese, promuovendo un allungamento delle scadenze dei finanziamenti e fornisce, peraltro, un concreto sostegno nell’attuale fase di emergenza. Il primo atto concreto dell’accordo – si ... Leggi su quifinanza

Il primo atto concreto dell'accordo - si legge nella nota ufficiale - consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte di CDP per 250 milioni di euro che il Gruppo Iccrea ...