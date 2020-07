Bruno Vespa e quella previsione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Non era difficile…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Gina Lollobrigida, Sophia Loren, ma anche Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale e via via fino alle star più amate dei giorni nostri come Belen Rodríguez e Diletta Leotta (entrambe al centro del gossip). Bruno Vespa raccoglie le storie e gli amori delle donne che più hanno cambiato i costumi italiani nel suo nuovo libro, Bellissime! Bruno... L'articolo Bruno Vespa e quella previsione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Non era difficile…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Il capitolo su Belen: termina con un “…continua”: Se ci ho azzeccato? – prosegue Bruno Vespa – Non era una previsione terribilmente difficile da fare. Non avevo nessuna notizia al riguardo, ma con ...

Sarà il libro dell’estate. In “Bellissime! - Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi” (Rai Libri, 19 euro) Bruno Vespa rende omaggio alle dive che hanno popolato l’immaginario degli italiani ...

