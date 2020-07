Benevento, sistema di depurazione: aggiudicata in via provvisoria la progettazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Commissario Straordinario Unico per la depurazione, professor Maurizio Giugni, questa mattina ha comunicato telefonicamente al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del nuovo sistema di depurazione della città di Benevento. La gara, com’è noto, prevede la verifica della necessità di realizzazione, e la eventuale progettazione, di un impianto di depurazione in ... Leggi su anteprima24

Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, professor Maurizio Giugni, questa mattina ha comunicato telefonicamente al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’aggiudicazione provvisoria ...

Benevento priva di depuratori: ennesimo annuncio del Comune

Come da decenni e come in precedenza fatto dai suoi predecessori da vari decenni, anche da parte dell’attuale sindaco di Benevento, in carica da quattro anni, continuano, incessanti, gli annunci sulla ...

