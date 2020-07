Autostrade, 9 e 10 agosto sciopero nazionale (Di giovedì 23 luglio 2020) Autostrade, 9 e 10 agosto sciopero nazionale. De Micheli: “Nessun aumento dei pedaggi”. ROMA – Autostrade, sciopero nazionale il 9 e il 10 agosto. La decisione è stata presa dai sindacati dopo una consultazione durata diversi giorni. Una protesta, fanno sapere le sigle citate da La Repubblica, per denunciare la situazione nelle 25 società delle concessioni autostradali in Italia. Quadro aggravato “dalla pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi“. Lo scioperò riguarda il 9 il personale dei caselli e il 10 quello amministrativo e commerciale. E sarà di 4 ore. De Micheli ... Leggi su newsmondo

