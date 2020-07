Aronica a CalcioWeb: “c’è la possibilità del ripescaggio col Savoia. Potrei tornare a Messina per ben due volte. La base è la difesa a 3” (Di giovedì 23 luglio 2020) Una grande occasione per dimostrare di essere anche un ottimo allenatore. Inizia una nuova avventura in panchina per Salvatore Aronica, ex difensore di Reggina, Palermo e Napoli. Si è tolto tante soddisfazioni in campo, adesso proverà ad essere protagonista anche da tecnico. Ha deciso di sposare il progetto del Savoia, squadra che disputerà nella prossima stagione il campionato di Serie D, ma con chance anche di ottenere il ripescaggio in Lega Pro. La decisione di affidarsi ad Aronica rappresenta una mossa ambiziosa, è vero che è ancora un allenatore giovane ma ha tutte le caratteristiche per diventare un grande tecnico. Intervistato da CalcioWeb, abbiamo affrontato diversi argomenti, dal presente al passato. IL Savoia – ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : ##Aronica a CalcioWeb: “c’è la possibilità del ripescaggio col #Savoia. Potrei tornare a #Messina per ben due volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Aronica CalcioWeb Savoia, Aronica a CalcioWeb: “c’è la possibilità del ripescaggio. Potrei tornare a Messina p ... CalcioWeb