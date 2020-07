Arisa si mette in proprio e punta Sanremo: “Sarebbe il massimo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Importanti novità in vista per Arisa, pronta a lanciare il nuovo singolo Ricominciare Ancora, in uscita il 24 luglio. Il brano è un punto di svolta importante per l’artista genovese che ha deciso di fondare una propria etichetta discografica con cui da ora in poi produrre in proprio le sue canzoni. E in occasione del lancio del nuovo singolo Arisa ha fatto anche il punto sulle ambizioni del suo nuovo progetto: l’obiettivo è il Festival di Sanremo, ma il sogno è raggiungere il mercato europeo. Il nuovo singolo, Ricominciare Ancora Arisa, che un paio di mesi fa ha fatto discutere per la scelta di indossare una parrucca per nascondere i suoi capelli, ha raccontato a Repubblica come è nato il nuovo singolo, Ricominciare Ancora, un titolo che presenta ... Leggi su thesocialpost

‘Sincerità’ era il titolo del brano con cui raggiunse il successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2009 e ‘sincerità’ sembra proprio la dote più lampante che Arisa ha fatto sua, nella vita priv ...

Tra i suoi progetti ci sono una nuova canzone e un'etichetta discografica indipendente. Ma non solo, Arisa ha voglia di mostrarsi in una nuova veste, provocatoria e sbarazzina, spontanea e libera dai ...

