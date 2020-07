Aprilia, aggredita in auto coppia di fidanzati: rompono il parabrezza con un pugno (Di giovedì 23 luglio 2020) Momenti di terrore quelli vissuti ieri da una coppia di fidanzati ad Aprilia. I ragazzi viaggiavano su due diverse auto lungo via delle Regioni e quando si sono fermati, all’altezza della scuola Menotti Garibaldi, l’auto di lui è stata presa a calci e pugni senza motivo da un gruppo di individui che li stava seguendo. Il ragazzo ha preso qualche schiaffo ma fortunatamente i mal viventi non sono riusciti ad entrare nell’auto. Dopo le grida di aiuto della fidanzata e dopo aver rotto il parabrezza con un pugno, gli aggressori sono scappati. Maria Concetta Alagna Aprilia, aggredita in auto coppia di fidanzati: rompono il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Aprilia, aggredita in auto coppia di fidanzati: rotto il parabrezza con un pugno -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia aggredita Aprilia, aggredita in auto coppia di fidanzati: rompono il parabrezza con un pugno Il Corriere della Città Aprilia, aggredita in auto coppia di fidanzati: rotto il parabrezza con un pugno

Momenti di terrore quelli vissuti ieri da una coppia di fidanzati ad Aprilia. I ragazzi viaggiavano su due diverse auto lungo via delle Regioni e quando si sono fermati, all’altezza della scuola Menot ...

Momenti di terrore quelli vissuti ieri da una coppia di fidanzati ad Aprilia. I ragazzi viaggiavano su due diverse auto lungo via delle Regioni e quando si sono fermati, all’altezza della scuola Menot ...