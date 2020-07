Un reddito di attivazione per far ripartire davvero l’Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Qualcuno dirà che è una piccola cosa, ma è davvero eloquente il fatto che, nel dibattito italiano sull’accordo raggiunto nel Consiglio Europeo dell’altro giorno, il pacchetto da 750 miliardi di fondi stanziati sia stato chiamato “Recovery fund” e non col suo nome più proprio: “Next generation EU”.È poi anche interessante notare come, a detta di molti, la prima cosa da smantellare per il rilancio del Paese – oltre a quota 100 – sia il reddito di cittadinanza, considerato l’emblema della capacità italiana di spendere un grande quantità di soldi in maniera improduttiva.Non sono due errori nel senso stretto del termine, ma sono forse due segnali di un problema culturale profondo del nostro Paese: l’incuranza – che non di rado deborda ... Leggi su huffingtonpost

Qualcuno dirà che è una piccola cosa, ma è davvero eloquente il fatto che, nel dibattito italiano sull’accordo raggiunto nel Consiglio Europeo dell’altro giorno, il pacchetto da 750 miliardi di fondi ...

Beneficiari del reddito di cittadinanza a Cagliari sono 4 mila e 325. E l’idea del Comune è di impiegarli in lavori di pubblica utilità o nel volontariato. Sì del consiglio comunale a una mozione di A ...

