Un bimbo di 12 anni muore cadendo in un pozzo a Gorizia. Era in un centro estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bimbo di 12 anni muore cadendo in un pozzo del parco Coronini Cromberg a Gorizia. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco ad una trentina di metri di profondità. Ancora non sono state accertate le cause dell’incidente ma è probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo.Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre.Il pozzo nel quale è caduto il bambino non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo. Si tratta di un tipico pozzo dalla muratura ... Leggi su huffingtonpost

