Trump: 'Aumento sparatorie? Bagno di sangue deve finire' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Nelle ultime settimane si è assistito a un Aumento dei crimini e della sparatorie. Questo Bagno di sangue deve finire'. Lo afferma Donald Trump assicurando che il suo 'compito è quello di proteggere ... Leggi su tgcom24.mediaset

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Aumento sparatorie? Bagno di sangue deve finire' #donaldtrump - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Aumento sparatorie? Bagno di sangue deve finire' #donaldtrump - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Aumento sparatorie? Bagno di sangue deve finire' #donaldtrump - MediasetTgcom24 : Trump: 'Aumento sparatorie? Bagno di sangue deve finire' #donaldtrump - HerberMax : Il presidente #Trump usa il pugno di ferro contro l’aumento della violenza. Inviati centinaia di agenti federali a… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Aumento

New York, 22 lug 21:47 - (Agenzia Nova) - Il governatore di New York, Andrew Cuomo, dice che lui e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno concordato che non saranno inviate truppe federa ...New York, 22 lug 22:00 - (Agenzia Nova) - Un nuovo sondaggio tra gli elettori del Texas mostra il candidato democratico, Joe Biden, davanti al presidente degli Stati Uniti Trump di un punto percentual ...