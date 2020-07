Torna in edicola ‘Rugantino’, la storica testata in dialetto romanesco (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – Dopo circa trent’anni ‘aritorna a baccaja’ ogni martedi” in edicola il ‘Rugantino’, la storica testata in dialetto romanesco fondata il 13 settembre del 1848 da Odoardo Zaccari. Diretta da Lillo Salvatore Bruccoleri, la rivista in realta’ non ha mai smesso (da 133 anni a questa parte) di far sentire la propria voce, seppur con qualche breve interruzione e continuando ad uscire negli ultimi anni nella sua versione online. Leggi su dire

fattoquotidiano : Ammalata durante la fase acuta della pandemia, negativizzata e ora di nuovo positiva al Covid-19. È accaduto a una… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Indietro nei sondaggi, Donald Trump torna a indossare i panni di presidente Law&Order [di Giampiero Gramaglia] #FattoQ… - SerialGamerITA : Torna in edicola Sogno: da questo venerdì ogni settimana l’appuntamento con i migliori fo #sogno #spreaeditori - Affaritaliani : Nostalgia fotoromanzi: torna in edicola 'Sogno', amore e star - RosyMerola : Torna in edicola #SOGNO: da venerdì 24 luglio ogni settimana l'appuntamento con i migliori #fotoromanzi Lancio che… -