Svezia, per la prima volta nella storia ci sono più preti donne che uomini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la prima volta nella storia in Svezia ci sono pi preti donne che uomini. Lo ha annunciato la Chiesa svedese precisando che sui 3.060 preti che servono nel Paese 1.533 sono donne. Nel 1990 era ...

