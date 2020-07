RC auto: la scatola nera avvicina il Sud al Nord (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rc auto: la progressiva diffusione della scatola nera sta avvicinando il Sud Italia al Nord secondo un’analisi della dinamica dei prezzi per provincia La scatola nera (o black-box) – ovvero il dispositivo di sicurezza che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo e del comportamento del conducente – è sempre più diffusa in Italia,… L'articolo RC auto: la scatola nera avvicina il Sud al Nord Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il prezzo effettivo medio della garanzia r.c. auto per il primo trimestre del 2020 è di 392 euro, in diminuzione del 3,4% su base annua (circa 14 euro). Lo registra l'Ivas nel suo bollettino trimestra ...Nel primo trimestre dell’anno il prezzo effettivo medio della garanzia r.c. auto è stato in media di 392 euro, in diminuzione del 3,4% su base annua (circa 14 euro). Lo rileva l’Istituto per la vigila ...