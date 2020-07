Parma, i convocati per la sfida col Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Al termine della rifinitura svolta al centro sportivo di Collecchio, il Parma ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Napoli. Non ci sarà Hernani, a causa di un problema muscolare sorto proprio questa mattina, che sarà valutato nelle prossime ore. Di seguito l’elenco dei giocatori scelti da Roberto D’Aversa. Portieri: Colombi, Sepe;Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Kulusevski, Kurtic;Attaccanti: Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati. L'articolo Parma, i convocati per la sfida col Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

