Nina Moric compleanno, Fabrizio Corona e Carlos le fanno una commovente dedica: “Ti amiamo” (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oggi, mercoledì 22 luglio, è il compleanno di Nina Moric e la dedica più bella è arrivata sicuramente da Fabrizio Corona e suo figlio Carlos. I tre, nonostante il matrimonio sia giunto al termine da diverso tempo, sono rimasti in splendidi rapporti. L’ex paparazzo, infatti, ha deciso di registrare un VIDEO ad hoc per la modella in cui ha speso solo parole super positive. Nina è rimasta piacevolmente colpita, peccato solamente per una piccola nota stonata. Il VIDEO messaggio di Corona e Carlos per Nina Moric Nina Moric ha compiuto 44 anni e nel giorno del suo ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Nina Moric compie gli anni: la sorpresa social di Fabrizio Corona e del figlio Carlos - #Moric #compie #anni:… - zazoomblog : Fabrizio Corona la dolce dedica a Nina Moric per il suo compleanno - #Fabrizio #Corona #dolce #dedica - willycuba65 : #22luglio buon compleanno Nina Moric - frankforu : RT @foisluca84: Oggi è il compleanno di Nina Moric. Compie 44 Anni o 80.000 km. - GioDanni13 : RT @foisluca84: Oggi è il compleanno di Nina Moric. Compie 44 Anni o 80.000 km. -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric contro il video del figlio Carlos: “Mi fa male, non è lui” Thesocialpost.it Nina Moric e Belen Rodriguez senza mascherina: la reazione di Costanzo

Nina Moric e Belen Rodriguez sono state sgridate da Maurizio Costanzo perché erano senza mascherine. Il giornalista ha risposto ad una domanda di una lettrice all’interno della rubrica per il settiman ...

Fabrizio Corona, la dolce dedica a Nina Moric per il suo compleanno

Un gesto inaspettato quello realizzato da Fabrizio Corona per l’ex Nina Moric, mamma di suo figlio Carlos: ecco la dedica per il compleanno Un messaggio davvero entusiasmante realizzato in compagnia d ...

Nina Moric e Belen Rodriguez sono state sgridate da Maurizio Costanzo perché erano senza mascherine. Il giornalista ha risposto ad una domanda di una lettrice all’interno della rubrica per il settiman ...Un gesto inaspettato quello realizzato da Fabrizio Corona per l’ex Nina Moric, mamma di suo figlio Carlos: ecco la dedica per il compleanno Un messaggio davvero entusiasmante realizzato in compagnia d ...