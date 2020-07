La senatrice che sbatte in faccia a Salvini e ai sovranisti tutte le fregnacce dette sui recovery fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Juliane Unterberger, capogruppo della Svp, alludendo al precedente intervento di Matteo Salvini, che aveva accusato la maggioranza di considerare Conte meglio di papa Francesco. ha ciriticato la posizione dei partiti sovranisti e in particolare di Lega e Salvini: “la fregatura è arrivata per loro perché i grandi nemici della loro narrazione, Merkel e Macron, si sono spesi per l’Italia”. Dopo aver ricordato le critiche dei partiti sovranisti di Germania e Olanda all’accordo, perché favorevole all’Italia, mentre la Lega l’ha criticato in direzione opposta la capogruppo di Svp ha aggiunto: “I sovranisti si devono chiarire le idee: o il recovery è una fregatura o è un regalo all’Italia e una ... Leggi su nextquotidiano

Juliane Unterberger, capogruppo della Svp, alludendo al precedente intervento di Matteo Salvini, che aveva accusato la maggioranza di considerare Conte meglio di papa Francesco. ha ciriticato la posiz ...

ROMA. Un lungo applauso all'inizio, una standing ovation alla fine, da parte dei senatori di maggioranza, che hanno accolto calorosamente il premier nell'aula di Palazzo Madama. Ministri in piedi a ba ...

