Il centro rafting Marmore inaugura la stagione (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – Il Centro Rafting Marmore inaugura la stagione. A circa un’ora da Roma, vicino a Terni, precisamente in località Papigno, a due passi dalla cascata delle Marmore, la più alta d’Europa, ecco le discese in gommone per il rafting e per l’hydrospeed, due delle attività del centro. Leggi su dire

Il centro Rafting Marmore si trova a solo un’ ora da Roma a Terni, precisamente in località Papigno a due passi dalla cascata delle Marmore, la più alta d’ Europa. Proprio dai piedi della cascata ...

