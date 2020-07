I 20 miliardi subito dal Recovery Fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ci sono venti miliardi del Recovery Fund che si possono impegnare subito, anche se la prima tranche di Next Generation EU arriverà solo nel 2021. Roberto Petrini su Repubblica spiega oggi che il governo pensa di far ripartire subito l’iperammortamento su base quinquennale fino al 200% del costo di acquisto di tecnologie, dai robot agli investimenti di digitalizzazione. I 20 miliardi subito dal Recovery Fund La misura nel 2017 ha favorito investimenti per circa 20 miliardi e con l’ultima legge di Bilancio è stata ridimensionata. Ora grazie alla possibilità, contenuta nelle due clausole ottenute dall’Italia nell’ambito dell’intesa di Bruxelles, di utilizzare fino al 10% ... Leggi su nextquotidiano

