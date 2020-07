Halo Infinite tra nuovi rumor che indicano un multiplayer con sistemi dinamici in grado di consentire la sperimentazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Manca praticamente un giorno all'evento di Microsoft dedicato ai giochi first e third party di Xbox Series X, ma a quanto pare in queste ore stanno fioccando una serie di rumor che riguardano l'ultima fatica di 343 Industries, Halo Infinite.Sul forum di ResetEra, il noto insider Klobrile ha condiviso alcuni dettagli su questo gioco: a quanto pare il team di sviluppo avrebbe integrato una serie di sistemi dinamici nel gioco, il che consentirà molti esperimenti e cambiamenti nel multiplayer. Ciò si tradurrebbe in playlist diverse ad ogni sessioni, modifiche regolari al bilanciamento e altre funzioni che garantiranno una varietà costante.Sempre durante questa settimana, l'insider ha parlato di nuove funzioni che saranno presenti all'interno di Halo ... Leggi su eurogamer

