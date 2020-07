Frode su emissioni, perquisizioni in Fca (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 22 LUG - perquisizioni della guardia di finanza di Torino nei confronti di alcune società del gruppo Fca. L'attività è stata disposta dalla procura del capoluogo piemontese in accordo ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : La Guardia di finanza perquisisce società del gruppo Fca: indagine a Francoforte per frode sulle emissioni inquinan… - valentinadigrav : RT @SkyTG24: #Torino, frode su emissioni veicoli: in corso perquisizioni in Fca - SpaceCowboy21 : RT @HuffPostItalia: Indagine per frode su emissioni inquinanti: perquisizioni in Fca a Torino - SharkRadioNet : RT @andtundo: Perquisizioni in 6 società del gruppo #FCA: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati dispositivi… - andtundo : Perquisizioni in 6 società del gruppo #FCA: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati d… -