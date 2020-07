Francesca Cipriani: la verità sulla cena in sospeso con Can Yaman (Di mercoledì 22 luglio 2020) Negli scorsi giorni, hanno suscitato grande scalpore le dichiarazioni di Francesca Cipriani che, come tante donne italiane, sarebbe rimasta particolarmente affascinata dal divo delle soap opera (made in Turchia), Can Yaman. Ai microfoni di Rtl 102.5, solo qualche giorno fa, l'ex Pupa aveva confessato la volontà di voler prendere per la gola l'attore in occasione di un eventuale secondo incontro: "L'amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di ... Leggi su blogo

Francesca Cipriani sedotta e abbandonata da Can Yaman, il sex symbol protagonista della soap opera “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Francesca Cipriani e Can Yaman si sono incontrati ospiti di ...

