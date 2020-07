Fibrosi cistica, brevetto dell’Università di Palermo e Telethon (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Università degli Studi di Palermo e Telethon hanno depositato un brevetto internazionale grazie a una scoperta da parte del gruppo di chimici farmaceutici del Dipartimento STEBICEF – Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Ateneo composto dalla Paola Barraja, ordinario di chimica farmaceutica, Alessandra Montalbano, Virginia Spanò e Marilia Barreca. Il brevetto sancisce un accordo tra UniPa e Telethon per lo sviluppo di una importante classe di composti di loro sintesi e saggiati presso l’istituto TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine) dal Prof. L. J. V. Galietta, da anni impegnato nel trattamento della Fibrosi cistica (FC). “La Fibrosi ... Leggi su ildenaro

L'università degli studi di Palermo e Telethon hanno depositato un brevetto internazionale grazie alla scoperta da parte del gruppo di chimici farmaceutici del Dipartimento Scienze e Tecnologie Biolog ...

