Fabio Volo torna single, finita con la moglie Johanna (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ennesima coppia finita durante il lockdown. Come rivelato dall'ultimo numero in edicola del settimanale Chi, anche l'amore tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy è arrivato al capolinea. Per fortuna i rapporti tra i due continuerebbero ad essere ottimi; il divorzio sarebbe stato consenziente e arrivato a seguito di una presa visione di entrambi i coniugi anche genitori di due maschietti, Sebastian e Gabriel.Insomma, tutto bene quel che finisce bene, anche se da oggi Fabio dovrà probabilmente continuare a fare il papà a distanza. La ormai ex moglie Johanna, infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Chi avrebbe deciso di proseguire la sua vita non in Italia ma alle Baleari, dove si sarebbe trasferita da poco e dove ... Leggi su blogo

zazoomblog : Fabio Volo matrimonio al capolinea: perché è finita con Johanna Maggy - #Fabio #matrimonio #capolinea: #perché - ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: L’ADDIO CONDIVISO IN SERENITA’ TRA FABIO VOLO E LA (ORMAI EX) COMPAGNA JOHANNA. E LA DATA UFF… - 361_magazine : Finito il matrimonio di #FabioVolo - Consuel00028439 : RT @CanYamanTheKing: 'È molto più intimo uno sguardo incrociato di uno diretto. È come se si venisse scoperti a rubare qualcosa'. Fabio Vol… -