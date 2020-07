Dzeko: «La maglia della Roma ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Edin Dzeko ha espresso la sua opinione sulla nuova maglia presentata questa mattina dalla Roma. Le sue parole Edin Dzeko ha espresso la sua opinione sulla nuova maglia della Roma, presentata questa mattina tramite i canali social. L’attaccante bosniaco ha detto: «Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle». Questo messaggio è stato pubblicato dalla Roma attraverso le sue Instagram Stories. Chissà se è un segnale a tutte le pretendenti (Inter in primis) che a settembre busseranno alla porta ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #Roma, Dzeko sulla nuova maglia: “È come una seconda pelle”: L'attaccante ha commentato la nuova divisa ufficializz… - ruben_romano10 : RT @VoceGiallorossa: ???? @EdDzeko: 'La maglia della Roma ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle' #ASRoma https://… - ilRomanistaweb : ?? FOTO - Dzeko: 'Partita dopo partita la maglia della Roma ti si cuce addosso'. Il centravanti giallorosso a margin… - siamo_la_Roma : ?? Presentata la nuova maglia della #Roma ? Anche #Dzeko dice la sua ?? Le parole del bosniaco #ASRoma - lunatica10001 : RT @PagineRomaniste: #Dzeko: 'Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso' - FOTO #ASRoma -