Calciomercato, il Napoli stringe per Under. Maxi scambio con la Roma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli affonda per Under Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, il Napoli vuole chiudere per l’esterno della Roma Under. Si prevede … L'articolo Calciomercato, il Napoli stringe per Under. Maxi scambio con la Roma proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - sscalcionapoli1 : Gazzetta - Man City, tutto su Koulibaly ma rapporti freddi col Napoli: pesa lo 'sgarbo' Jorginho #calciomercato - sscalcionapoli1 : CdS - Il Napoli ha scelto Under come erede di Callejon: possibile mega-affare con doppio scambio #calciomercato -